Прокуратура Нидерландов попросила Украину не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17. Как пишет NRC Handelsblad, власти считают, Цемах в будущем понадобится для того, чтобы пролить свет на ситуацию.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева специально для Федерального агентства новостей прокомментировала демарш нидерландских правоохранительных органов. По ее мнению, он свидетельствует о том, что все обвинения в адрес Москвы беспочвенны.

«Могу сказать, опираясь на информацию из открытых источников, а также на те данные, с которыми я работаю, что данный факт может быть связан только с одним. Все обвинения в адрес России в причастности к сбитию малайзийского Boeing, выдвигаемые с 2014 года, — это не более чем фейк», — подчеркнула сенатор от Севастополя.

По ее мнению, Европа попросту боится правды о реальных причинах крушения самолета.

«Тот факт, что Нидерланды пытаются вывести процесс в закрытую плоскость, означает, что все обвинения инспирированы. Они боятся восстановления реальной картины. Эта реальная картина не нужна им», — говорит член верхней палаты парламента.

В заключение она предположила, что когда европейцы узнают правду, то будут возмущены. Во-первых, потому, что ограничительные меры негативно сказались на экономической ситуации в странах Евросоюза, а во-вторых, люди поймут, каким близоруким является руководство их стран.

«Вся та пропаганда, вся та чернуха, которая выливалась на граждан, что Нидерландов, что остальной Европы, что Соединенных Штатов касательно Российской Федерации, все те санкционные меры, которые вводились… Будет доказано, что это ложь и провокация. Они боятся, что граждане узнают правду, которая так или иначе будет доведена до граждан стран наших «партнеров». Она сорвет все оковы лжи и клеветы. И тогда окажется, что ухудшение жизни людей внутри стран покажет гражданам, что их руководство безответственно относится к внешней политике. Фактически окажется, что страны Европы получили контрсанкции, которые привели к ухудшению внутриэкономической ситуации. Но на этом процессе сказались не только контрсанкции, но и санкции», — подытожила Ольга Тимофеева.

Напомним, крушение Boeing над Донбассом произошло 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Россия неоднократно заявляла о том, что причиной авиакатастрофы являлась украинская сторона. Минобороны РФ даже определило номер ракеты, которая поразила воздушное судно. Несмотря на это, многие страны Запада во главе с США продолжают обвинять в инциденте Россию и Донецкую Народную Республику.