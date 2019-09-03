Береговая охрана Ливии перехватила более 100 мигрантов, направлявшихся в Европу

Триполи, 3 сентября. Береговая охрана Ливии сообщила о перехвате 108 мигрантов, которые направлялись в Европу. Лодка с нелегалами была задержана у города Сабрата, расположенного на средиземноморском побережье страны.

Пресс-секретарь Береговой охраны Ливии Аюб Гассим заявил, что на борту лодки находились мигранты из стран Африки и Ближнего Востока. Среди задержанных — 13 женщин и семь детей. Сабрата является одной из крупнейших отправных точек для мигрантов, передает San Francisco Chronicle.

По словам Гассима, всем задержанным была оказана гуманитарная и медицинская помощь. После этого их доставили в центр содержания под стражей в городе Завия.

Напомним, политический кризис в Ливии разразился в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи. Сейчас страна является транзитным пунктом для мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые пытаются через Средиземное море попасть в Европу. В Ливии же установлено двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия, которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.