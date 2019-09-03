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ФАН разъясняет: «либеральные» СМИ оправдывают блогера, призвавшего убивать детей силовиков

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ФАН разъясняет: как «либеральные» СМИ пытаются оправдать призвавшего к расправе над детьми силовиков блогера

Так называемая «либеральная» пресса всеми силами пытается оправдать блогера Владислава Синицу, который призвал расправиться с детьми сотрудников правоохранительных органов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

ФАН разъясняет: как «либеральные» СМИ пытаются оправдать призвавшего к расправе над детьми силовиков блогера

Во вторник, 3 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент ФАН из зала суда.

ФАН разъясняет: как «либеральные» СМИ пытаются оправдать призвавшего к расправе над детьми силовиков блогера

ФАН разъясняет: как «либеральные» СМИ пытаются оправдать призвавшего к расправе над детьми силовиков блогера

ФАН разъясняет: как «либеральные» СМИ пытаются оправдать призвавшего к расправе над детьми силовиков блогера

Владислав Синица ранее в своем официальном аккаунте в Twitter призвал убивать детей сотрудников полиции и Росгвардии, которые не дали распространиться погромам и хаосу во время незаконного митинга так называемой «оппозиции» 27 июля в Москве. При этом сам Синица своей вины не признает.

Ранее прокуратура попросила суд назначить шесть лет колонии Синице. Как отметил государственный обвинитель, есть письменные материалы уголовного дела, доказывающие причастность блогера к совершению преступления.

Предвзятый взгляд

Телеканал «Дождь» посвятил приговору Владислава Синицы несколько сюжетов, которые попали в подборку новостей «Яндекса». При этом обнародованные материалы отличаются крайней предвзятостью.

Во-первых, уже сами заголовки составлены таким образом, чтобы у читателя, который плохо знаком с темой, сложилось четкое впечатление, что блогера посадят за какой-то «твит». Более того, в заголовках вообще нет упоминания о призыве Владислава Синицы расправиться с детьми сотрудников правопорядка.

Во-вторых, «Дождь» явно давит на эмоции, пытаясь выставить Синицу жертвой, транслируя мнение его матери. В-третьих, «оппозиционные» СМИ, чье содержание нередко носит откровенно антироссийский характер, хочет выставить виноватым телеканал НТВ, который ранее освещал этот сюжет.

В результате у неподготовленных читателей может сформироваться отличающаяся от правды картина — якобы блогер был просто осужден за безвредный «твит», при этом виноват во всем НТВ, а не призвавший убивать детей Владислав Синица. Таким образом телеканал «Дождь» манипулирует мнением общественности, однобоко освещая решение суда. 

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