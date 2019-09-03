Трансгендер узаконил брак в московском СИЗО №6

В московском следственном изоляторе №6 состоялась свадьба заключенного-трансгендера с его избранницей — обычной девушкой. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала сотрудница дежурной части СИЗО №6.

Известно, что невесту зовут Анастасия, а жениха, сменившего свою половую принадлежность на мужскую, — Назар.

«В нашем СИЗО действительно состоялось бракосочетание с участием трансгендера», — подтвердила дежурная информацию, которая прежде появилась в Telegram-канале Mash.

Жених находится в камере, а его невеста, ставшая теперь женой, — на свободе.

«Заключенного трансгендера вывели в особое помещение в СИЗО, невеста к нему приехала в красивом свадебном платье. С ней были работники загса и свидетели. Других гостей не было. Сразу после бракосочетания жена уехала домой, а заключенный отправился в камеру», — рассказали ФАН в дежурной части СИЗО №6.

В декабре 2016 года Госдума РФ отклонила законопроект о запрете браков с трансгендерами. В документе, разработанном депутатами-справедливороссами Олегом Михеевым и Дмитрием Горовцевым, введение такого запрета обосновывалось тем, что заключение браков с лицами, поменявшими пол, противоречит представлениям россиян о традиционной семейной культуре и нравственности.

Кроме того, как значилось в пояснительной записке к законопроекту, «регистрация между такими лицами браков де-факто приводит к легализации однополых браков, что на территории России не разрешается».

По мнению комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей, отклонившего законопроект, российское законодательство уже предусматривает, что заключение брака возможно только между лицами разного пола — мужчиной и женщиной.