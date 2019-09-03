Экс-посол Бенина в РФ назвал Москву лучшим партнером Африки

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Москва, 3 сентября. Россия является лучшим партнером для Африки, считает бывший чрезвычайный и полномочный посол Бенина в России, член «Африканской деловой инициативы» Габриэль Качофа.

В конце октября в Сочи пройдет саммит «Россия — Африка», на который приедут главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса. Качофа убежден, что это мероприятие поспособствуют развитию российско-африканских отношений.

По мнению экс-посла, у Африки есть много полезных ископаемых, а у России — технологии. Он отметил, что Африка может многое предложить РФ.

«Допустим, уран. Вся таблица Менделеева есть в этом континенте! Поэтому мне кажется, что здесь, как говорят африканцы, лучший партнер для Африки — Россия, — подчеркнул бывший дипломат. — Мы с вами говорим на одном языке. Нужно только чуть-чуть желания».

Кроме бизнеса, как считает Качофа, можно развивать туристическую сферу. По его словам, в любой африканской стране можно найти развлечение по душе. Но проблема заключается в то, что в Африке не умеют рекламировать туризм, добавил член «Африканской деловой инициативы».