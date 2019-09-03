Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье: онлайн-трансляция титульного боя в «Одноклассниках»

Москва, 3 сентября. «Одноклассники» запустили специальную «маску» и обновили видеоплеер к прямой трансляции титульного боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, которую Первый канал 7 сентября проведет в социальной сети. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

Пользователи социальной сети первыми в тестовом режиме получат новую возможность при просмотре поединка между российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и американским бойцом смешанного стиля.

Наблюдать за ним можно будет не только в режиме live, но также переключаться на любой момент эфира, чтобы посмотреть лучшие эпизоды боя. Затем зрители всегда смогут вернуться к просмотру в режиме онлайн.

Такую опцию «Одноклассники» запустили первыми среди социальных сетей, впоследствии она появится на всех трансляциях, включая пользовательские. Для этого разработчики создали свой контейнер видео, который позволяет получать первый кадр после перемотки быстрее, чем в других аналогичных сервисах.

К трансляции зрители смогут подготовиться в стриминговом приложении OK Live, где уже появилась виртуальная маска дополненной реальности под названием «Хабиб». Теперь любой пользователь сможет примерить на себя фирменную папаху и провести в ней собственный стрим.

Трансляция поединка начнется в субботу в 21.00 по московскому времени в официальной группе «Спорт на Первом». Посмотреть бой и приготовления к нему можно будет на любом удобном устройстве.

Стоит отметить, что социальная сеть не впервые транслирует пользователям поединки с участием российского чемпиона. К примеру, показ триумфального боя с ирландцем Конором Макгрегором за чемпионский титул UFC 229 в легком весе принес «Одноклассникам» в прошлом году рекордный приток зрителей. Пиковые моменты боя одновременно смотрели более 1,8 миллиона человек.

Напомним, 7 апреля прошлого года Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. Всего спортсмен провел 27 боев, во всех из которых он вышел победителем.

В начале июня боец подписал новый контракт с UFC, который рассчитан на несколько поединков. Менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз рассказал, что переговоры прошли очень легко, а лучших условий соглашения и пожелать было нельзя. Сделка стала одной из крупнейших в истории UFC, а Нурмагомедов — самым высокооплачиваемым участником Абсолютного бойцовского чемпионата.