Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Два самолета столкнулись на ВПП в «Шереметьево»

10 293
0 Оставить комментарий

Два самолета столкнулись на ВПП в «Шереметьево»

Москва, 3 сентября. Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту «Шереметьево», сообщили источники Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел во время буксировки одного из воздушных судов. Буксировщик не рассчитал расстояние и крылом самолета задел другой лайнер. Как уточнил источник ФАН, самолеты были осмотрены техниками — повреждения минимальные.

Два самолета столкнулись на ВПП в «Шереметьево»

На данный момент проводится эвакуация пассажиров: им будет предоставлен новый борт. Во время инцидента никто не пострадал.

В конце августа стало известно, что аэропорт «Шереметьево» перенес срок открытия третьей взлетно-посадочной полосы с 1 сентября на более позднюю дату. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что в настоящее время завершаются работы по оформлению документации и проводятся тренировки персонала, который будет задействован в обслуживании полосы.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров