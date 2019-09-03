Два самолета столкнулись на ВПП в «Шереметьево»

Москва, 3 сентября. Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту «Шереметьево», сообщили источники Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел во время буксировки одного из воздушных судов. Буксировщик не рассчитал расстояние и крылом самолета задел другой лайнер. Как уточнил источник ФАН, самолеты были осмотрены техниками — повреждения минимальные.

На данный момент проводится эвакуация пассажиров: им будет предоставлен новый борт. Во время инцидента никто не пострадал.

В конце августа стало известно, что аэропорт «Шереметьево» перенес срок открытия третьей взлетно-посадочной полосы с 1 сентября на более позднюю дату. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что в настоящее время завершаются работы по оформлению документации и проводятся тренировки персонала, который будет задействован в обслуживании полосы.