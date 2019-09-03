Путин поручил Кабмину установить выплаты сотрудникам первичной медпомощи

Москва, 3 сентября. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по дополнительным выплатам медицинским работникам.

Согласно тексту поручения, которое опубликовано на официальном сайте Кремля, ежемесячные выплаты предлагается установить тем медработникам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Также президент России поручил кабинету министров подумать над предложениями, касающимися дополнительного повышающего коэффициента к компенсационным выплатам медицинским работникам, которые приехали работать в села и поселки на Крайнем Севере и в Арктической зоне.

Кроме того, по поручению лидера РФ кабинет министров подготовит варианты, предполагающие снижение налоговой нагрузки на медицинские организации, совершенствование отраслевой системы оплаты труда и единых правил надбавок медработникам.

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству страны изучить вопрос о создании инструмента финансирования капитального ремонта медучреждений и их оснащения всем необходимым оборудованием.