Шойгу поручил улучшить социально-бытовые условия на российских базах в Сирии

Москва, 3 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил расширить возможности использования телемедицины для оказания помощи российским военнослужащим в Сирии, а также улучшить качество социально-бытовых услуг.

«У нас там (в Сирии — Прим. ред.) должна быть плотная, тесная связь, я имею в виду телемедицину, с Военно-медицинской академией в Санкт-Петербурге», — заявил глава оборонного ведомства на селекторном совещании во вторник.

Глава Минобороны РФ отметил, что подобная практика существует в арктической зоне. Применение телемедицины в САР необходимо довести до совершенства, чтобы она функционировала в любое время дня и ночи. Кроме того, Шойгу поручил обозначить круг специалистов, которые будут на связи в случае необходимости.

Также Шойгу обратил внимание на проблему ценообразования в магазинах «Военторга», в том числе в пунктах базирования в Сирии.

Шойгу отметил, что военные должны быть обеспечены всем необходимым: кафе, магазинами, парикмахерскими, чтобы у военных не было необходимости искать пункты оказания услуг.

«Очень важно, чтобы у них и кафе свое было, и магазин свой и чтобы они имели возможности приобрести все необходимое», – подчеркнул глава Минобороны РФ.

Ранее Шойгу сообщил, что министерство обороны России ведет работы по обустройству авиабазы «Хмеймим» и порта Тартус в Сирии. Министр добавил, что при обустройстве инфраструктуры учитывают все возможные негативные факторы: от климатических условий до внезапных атак со стороны террористов.