Украина может потерять безвиз из-за новой инициативы Зеленского

Киев, 3 сентября. ЕС может приостановить безвизовый режим с Украиной из-за новой инициативы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший глава украинской делегации в ПАСЕ и соратник Петра Порошенко Владимир Арьев.

Арьев указал на угрозу, которая исходит от законопроекта, по которому Зеленский получит право назначать и увольнять руководителей ГБР и НАБУ. Экс-глава делегации Украины в ПАСЕ отметил, что документ полностью меняет механизм отбора кандидата и передает Национальное антикоррупционное бюро под полный контроль президента.

Соратник Порошенко пояснил, что на данный момент кандидаты на пост главы НАБУ проходят конкурсную комиссию. После этого главе государства предлагают выбрать одного из двух финалистов отбора.

«Если президент будет выбирать кого захочет, то он фактически получит контроль над НАБУ, — подчеркнул Арьев в эфире телеканала ATR. — Потому что в данном случае изменить закон намного легче, чем конституцию, а там конкурсная комиссия не прописана».

Экс-представитель Украины в ПАСЕ напомнил, что независимость НАБУ является одним из главных условий соглашения об упрощенном визовом режиме с ЕС. Он указал на угрозу потери бизвиза из-за Зеленского.

«Отсутствие независимости НАБУ — это существенная угроза для безвизового режима, — констатировал Арьев. — Европа может сказать: «Мы полностью приостанавливаем безвизовый режим», это предусмотрено в соглашении».

Он также выразил удивление, что этот законопроект не взывал резонанса в обществе. Он отметил, что обычно украинцы поднимают шум по любому поводу, а в этот раз молчат.

«Я удивляюсь, что по этому поводу какое-то молчание ягнят, особенно от антикоррупционных организаций, которые раньше поднимали шум по поводу и без, — заявил он. — Сейчас идет угроза узурпации власти над НАБУ».

Арьев уточнил, что на данный момент законопроект является только инициативой. Ему предстоит пройти рассмотрение в Конституционном суде, а затем первое и второе голосование в Раде.

«Но в данном случае мы видим, что 300 голосов в этой Верховной Раде может набраться», — поделился Арьев переживаниями.

Верховная рада во вторник приняла решение отправить законопроект о наделении Зеленского правом назначать главу НАБУ на рассмотрение в Конституционный суд.