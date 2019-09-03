Призывавший убивать детей силовиков Синица стал «героем» для шайки Навального

Москва, 3 сентября. Суд приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера Владислава Синицу по обвинению в экстремизме за призывы к расправе над детьми силовиков. Соответствующий пост с призывом к насилию блогер разместил в Twitter.

Суд признал Синицу виновным по статье 282 ч. 2 УК РФ о возбуждении ненависти и вражды к определенной группе лиц. В «либеральных» СМИ уже поднялась волна негодования, дело Синицы назвали «политическим». Защитники блогера уверяют, что призывающего к физической расправе человека нельзя сажать в тюрьму только за слова. При этом в «либеральной» среде забывает, что Синица призывал к физическому уничтожению людей по признаку принадлежности к определенной социальной группе.

Правомерность наказания за экстремизм в Сети широко обсуждается в обществе. Юристы отмечают, что вольность в экспертных трактовках интернет-экстремизма существует, спорные моменты должны рассматриваться профессионалами. Однако эксперты считают, что подстрекательство к тяжким преступлениям, убийствам и похищениям может привести к опасным последствиям, не стоит недооценивать силу публичного слова.

Юрист Евгений Корчаго выступал адвокатом по резонансным делам по статье 282 и другим «экстремистским» статьям. Комментируя преследование за антицерковные мемы жительницы Барнаула Марии Мотузной в 2018 году, Корчаго отмечал, что экстремизм в Сети может привести к серьезным последствиям.

«Изначально статьи вводили с благой целью: не допустить распространения терроризма и разжигания ненависти по национальному и религиозному признакам — действительно, оправдание и пропаганда экстремизма в Интернете может привести к серьезному конфликту в нашей многонациональной стране», — отмечал юрист в комментарии Nation News.

Однако Корчаго год назад выразил мнение, что необходимо пересмотреть применение этих статей, чтобы эффективнее бороться с реальными экстремистами и террористами. К мнению экспертов прислушались, статью смягчили. Случаи уголовного преследования «за репост» ушли в прошлое. Однако ясные и прямолинейные призывы к убийству – это не шутки, а реальный экстремизм. Синица «погорел» на своей тупости и злобе.

Защитники Синицы, в числе которых блогер Алексей Навальный и другие «борцы за светлое будущее», уверяют, что нельзя наказывать подстрекателей за «тупой твит», даже если он и содержит призыв убивать детей. При этом «оппозиционеры» продолжают выгораживать других «детей», которые уже достигли совершеннолетия. Шайка Навального вступилась за студентов Даниила Конона и Егора Жукова – профессиональных организаторов беспорядков.

Видение гуманизма в «оппозиционной» среде вызывает вопросы. Безусловно, право на жизнь – высшая ценность, однако «оппозиционеры» в этом отношении крайне избирательны. Так, наказание для людей, призывающих к расправе над лицами других народностей и космополитичных взглядов, тот же Навальный только поддерживает. Именно он написал заявление на националиста Тесака. Однако призывы к расправе над детьми силовиков в рядах «оппозиции» готовы оправдывать и называть «тупым твитом». Видимо, силовики, их дети и граждане, поддерживающие действия представителей силовых структур, по мнению «оппозиции», не принадлежат к категории людей, чья жизнь должна цениться.