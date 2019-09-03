Фигуранту дела о беспорядках в Москве Жукову предъявили обвинение в экстремизме

Москва, 3 сентября. Следственный комитет РФ предъявил Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках в Москве, дополнительное обвинение в призывах к экстремизму. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Леонид Соловьев.

По его словам, следствие нашло состав преступления в четырех видеозаписях, которые были опубликованы в YouTube-канале Жукова.

«Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». — Прим. ред.), — сказал Леонид Соловьев в комментарии РИА Новости.

По словам адвоката, обвинение в массовых беспорядках остается в силе. Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ просит перевести Егора Жукова под домашний арест.

15 августа Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Егора Жукова и отказался выпускать его из СИЗО. Суд не нашел оснований для отмены решения нижестоящей инстанции.

Напомним, Егор Жуков был арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212 Уголовного кодекса РФ) в Москве 27 июля. В сети появились видеозаписи, на кадрах которых он руководит толпой во время несанкционированного митинга в Москве.

Обвинение было предъявлено Жукову 1 августа. 2 августа Пресненский суд арестовал его до конца сентября. Сообщалось, что он учится на факультете политологии ВШЭ. Дело Жукова взбудоражило либеральные СМИ, а потому в рубрике «ФАН разъясняет» мы рассказали, кто такой этот «простой студент», за которого дружно «вписались» либералы.

Фигурантами объединенного уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей после незаконного митинга 27 июля стали 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Напомним, по Москве прошла череда незаконных митингов «оппозиции», которые переросли в массовые беспорядки. Во время несанкционированной акции 27 июля провокаторы предприняли попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов. Некоторые участники акции бросали в силовиков куски асфальта и бутылки. Также сообщалось о распылении перцового баллончика, и стало известно об избиении полицейского.

Организаторами незаконных сборищ в столице являются сторонники скандального блогера Алексея Навального, которые попали в число не допущенных к выборам в Мосгордуму выдвиженцев. Мосгоризбирком отказался регистрировать их на выборы депутатов столичного парламента из-за высокой доли брака в подписных листах. Среди недействительных подписей были обнаружены случаи фальсификации автографов избирателей, факты использования подписей несуществующих москвичей, «автографов» мертвецов и избирателей с недостоверными паспортными данными.