Порошенко не явился на допрос по делу о злоупотреблении властью

Киев, 3 сентября. Госбюро расследований Украины повторно направит повестку на допрос бывшему президенту страны Петру Порошенко, который не явился на рассмотрение дела о злоупотреблении властью и должностными полномочиями. Об этом директор госбюро Роман Труба написал в своем Telegram-канале.

Адвокат пятого президента Украины во вторник заявил, что Порошенко не сможет прийти на допрос из-за «занятости в Верховной раде». Как отметил Труба, очевидно, что работа в парламенте теперь будет использоваться как «клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР».

Он объяснил, что депутатский иммунитет не позволяет применить к Порошенко норму уголовно процессуального кодекса о принудительном приводе.

«Но есть одно «но». У народных депутатов есть только три месяца, чтобы использовать эту возможность», — уточнил директор госбюро.

Труба добавил, что Рада уже «отправила в прошлое» депутатскую неприкосновенность. С января 2020 года, по словам директора, она перестанет быть «ширмой для избежания ответственности».

Напомним, ГБР в настоящее время ведет расследование 11 уголовных дел, фигурантами которых являются экс-президент Украины, а также другие высокопоставленные лица страны. Порошенко обвиняют в государственной измене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов. Одно из дел касается киевского завода «Кузница на Рыбальском», являющегося одним из самых крупных активов бывшего украинского лидера. Сам Порошенко отвергает все обвинения.

Депутат Верховной рады Владимир Парасюк ранее заявил, что Порошенко наверняка окажется в тюрьме. Он подчеркнул, что пятый президент Украины раздавал государственные награды тем людям, «которые должны отвечать перед законом», тем самым показывая свою низость.