Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука со вступлением в должность и пообещала поддержку в проведении реформ в стране. Политолог Сергей Марков заявил, что для Меркель не имеет значения развитие Украины с помощью реформ, поскольку она заинтересована в увеличении политического влияния на Украине.

«Правительство ФРГ останется надежным партнером для вас и вашего правительства в проведении центральных реформ в области юстиции, децентрализации и борьбы с коррупцией», — говорится в поздравительной телеграмме Меркель.

Германия стремится увеличить политическое влияние на Украине, говорит Марков. По его словам, Украина обладает большим количеством полезных ресурсов, необходимых Германии.

«Для Германии не имеет значения борьба с коррупцией и проведение реформ на Украине. Она хочет взять под контроль Украину. Они мечтают ввести свое правление на Украине. Украина очень большая, богатая страна с большим потенциалом, с большим количеством населения. Американцы и поляки тоже хотели бы контролировать Украину. В рамках этого контроля немецкое правительство поддерживает преступный режим на Украине. Реформы мало волнуют Германию. Ее волнует, чтобы была хорошая власть полицаев. Германия хочет эксплуатировать Украину для своих интересов», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Германия помогала правительству Украины все эти пять лет, несмотря на «чудовищные преступления и чудовищный уровень коррупции», подчеркивает собеседник ФАН.

«Все пять лет Украина находится во власти хунты, то есть группы военных преступников, иностранных агентов и авантюристов, которые привели страну к катастрофе. Немецкое правительство, к сожалению, поддерживает этот чудовищный режим», — рассказал эксперт.

Как считает политолог, такое заявление немецкого канцлера означает «продолжение курса на поддержку преступного бандеровского и русофобского режима, который ничего общего не имеет с демократией».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили во время телефонного разговора встречу в «нормандском формате», а также ситуацию на юго-востоке Украины.