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Политика

Марков рассказал, как Меркель пытается установить «власть полицаев» на Украине

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Германия увеличивает политическое влияние на Украину через поддержку «преступного режима»

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука со вступлением в должность и пообещала поддержку в проведении реформ в стране. Политолог Сергей Марков заявил, что для Меркель не имеет значения развитие Украины с помощью реформ, поскольку она заинтересована в увеличении политического влияния на Украине.

«Правительство ФРГ останется надежным партнером для вас и вашего правительства в проведении центральных реформ в области юстиции, децентрализации и борьбы с коррупцией», — говорится в поздравительной телеграмме Меркель.

Германия увеличивает политическое влияние на Украину через поддержку «преступного режима»

Германия стремится увеличить политическое влияние на Украине, говорит Марков. По его словам, Украина обладает большим количеством полезных ресурсов, необходимых Германии.

«Для Германии не имеет значения борьба с коррупцией и проведение реформ на Украине. Она хочет взять под контроль Украину. Они мечтают ввести свое правление на Украине. Украина очень большая, богатая страна с большим потенциалом, с большим количеством населения. Американцы и поляки тоже хотели бы контролировать Украину.

В рамках этого контроля немецкое правительство поддерживает преступный режим на Украине. Реформы мало волнуют Германию. Ее волнует, чтобы была хорошая власть полицаев. Германия хочет эксплуатировать Украину для своих интересов», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Германия увеличивает политическое влияние на Украину через поддержку «преступного режима»

Германия помогала правительству Украины все эти пять лет, несмотря на «чудовищные преступления и чудовищный уровень коррупции», подчеркивает собеседник ФАН.

«Все пять лет Украина находится во власти хунты, то есть группы военных преступников, иностранных агентов и авантюристов, которые привели страну к катастрофе. Немецкое правительство, к сожалению, поддерживает этот чудовищный режим», — рассказал эксперт.

Как считает политолог, такое заявление немецкого канцлера означает «продолжение курса на поддержку преступного бандеровского и русофобского режима, который ничего общего не имеет с демократией».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили во время телефонного разговора встречу в «нормандском формате», а также ситуацию на юго-востоке Украины.

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