Более 13 тысяч человек стали участниками социальных проектов членов клуба «Эльбрус»

Москва, 3 августа. Более 13 тысяч человек принимают участие в социальных проектах членов клуба «Эльбрус», в который входят победители конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

В настоящее в клубе «Эльбрус» насчитывает 226 человек, которые являются победителями и финалистами конкурса «Лидеры России», а также участники программ управленческого кадрового резерва.

«В настоящий момент в рамках клуба существует восемь активных проектов, в которых вовлечены более 13 тысяч человек», — говорится в сообщении.

По словам победителя конкурса Олега Жданеева, в ближайшее время будет запущен новый проект под название «Завтрак с наставником». В рамках данного будут проводиться встречи членов клуба с наставниками конкурса «Лидеры России». Первая встреча состоится уже в сентябре.

В качестве наставников в проекте участвуют первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава Совфеда Валентина Матвиенко, а также председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и глава Сбербанка Герман Греф.

Напомним, первый конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Победу в конкурсе одержали 103 человека. 300 финалистов конкурса получили образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Второй конкурс «Лидеры России» начался 10 октября 2018 года. Заявки на участие в конкурсе подали свыше 227 тысяч человек. В полуфинал конкурса прошли более 3,3 тысяч участников. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.