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Путин поручил Кабмину проработать механизм финансирования капремонта больниц

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Путин поручил Кабмину проработать механизм финансирования капремонта больниц

Москва, 3 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Кабмину страны изучить вопрос о создании инструмента финансирования капитального ремонта зданий медицинских учреждений и их оснащения необходимым оборудованием. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте Кремля.

Соответствующее поручение глава российского государства дал по результатам совещания по вопросам усовершенствования первичного звена здравоохранения, которое прошло 20 августа. Доклад на эту тему президенту должен быть представлен до 1 октября.

Руководителям регионов РФ по итогам совещания рекомендовано принять меры по увеличению, начиная со следующего учебного года, объемов финансируемого за счет денежных средств регионального бюджета государственного задания на подготовку специалистов со средним медицинским образованием не менее, чем на 30% от имеющейся нехватки таких специалистов.

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Источник: Кремль
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