В РФ объяснили, чем опасен британский премьер и почему он сравнял фашизм и коммунизм

Британский премьер-министр Борис Джонсон в день начала Второй мировой войны заявил, что в 1939 году Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней». Его слова обсуждали в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Политический обозреватель Дмитрий Лекух высказал мнение, что премьер Великобритании представляет опасность как для своей страны, так и для всего мира.

«Джонсон — достаточно опасный психологический тип. Но в политике такой тип «Джокер» имеет место быть и всегда оправдан. И у нас есть такие политики — например, блистательный Владимир Вольфович [Жириновский]. Но у нас они не могут стать первыми лицами государства. Когда первым лицом государства становится злой клоун — тот самый Джокер, то это действительно страшно. Потому Великобритания — ядерная держава, хоть и не самая большая, но все же. И самое опасное в любой политике — это непредсказуемость», — сказал Дмитрий Лекух.

Однако президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов уверен, что заявление британского премьера было предсказуемо.

«Все началось с празднования 80-летия начала Второй мировой войны. До этого Борис Джонсон таких заявлений не делал, хотя премьером уже был. Джонсон пытается войти в повестку, которую сейчас разгоняет Польша. А поляки не пригласили Москву и обосновали, почему, но 10 лет назад приглашали, несмотря на тогдашний конфликт с Грузией. Сейчас — особая задача. Потому что 13 октября в Польше выборы, и польские консерваторы серьезно проседают по отношению к их оппозиции из-за противостояния с Европейским союзом. Это хорошая история для внутренней поддержки. А во-вторых, экономика. На международном гуманитарном мероприятии они подписали соглашение по газу, которое предполагает создание хаба в Польше. То есть Москву в это втягивать не нужно было. Они еще и Германию по ходу всего мероприятия фундаментально оскорбляли. Пригласить представителя Германии и постоянно на мероприятии напоминать ему про репарации — очень оригинально. Идея заключается в том, что США будут создавать в Польше новую платформу, это новая Европа, интерес для Вашингтона. Соответственно, они отстраиваются от Москвы и Берлина, и Джонсону это выгодно, он находится в этой среде. Он рассчитывает на двусторонние отношения с господином Трампом. Ему это обещают. А ему необходимо поддержать вот эту линию: США — Великобритания — Польша. Он играет в эту схему информационно и исторически. Зачем это надо? Повторюсь, внутриполитические причины, экономика и внешняя политика», — сказал политолог.

Депутат Госдумы Олег Нилов добавил, что если есть молот и наковальня и если следовать логике Джонсона, то должно быть и горнило.