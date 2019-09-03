Шурыгиной предложили роль в «Брате-3»

Москва, 3 сентября. Одиозный шоумен Стас Барецкий хочет снять Диану Шурыгину в своем фильме «Брат-3», сообщили в пресс-службе шоумена.

Барецкий предлагает купить роли в его будущем фильме. Стоимость одной роли варьируется от 500 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Однако и это не гарантирует попадание в проект.

«Конечно, режиссер фильма Стас Барецкий будет проводить кастинг, — приводит «Вокруг ТВ» слова пиар-директора шоумена. — Мало иметь деньги, нужно при этом обладать еще и талантом».

Озвученный авторами так называемого «Брата-3» список заявленных артистов впечатляет — Анастасия Волочкова, Бари Алибасов, Сергей Шнуров, Леня Голубков, Вячеслав Дацик и даже Микки Рурк с Дженифер Энистон. Как стало известно в сентябре, его пополнила и фамилия скандально известной Шурыгиной, которая прославилась на истории с собственным изнасилованием.

Однако большинство названных артистов узнали о «своих планах» на «Брат-3» из СМИ. С таким заявлением выступила балерина Анастасия Волочкова. Она подчеркнула, что ей не поступало никаких предложений. Большинство артистов и вовсе отказались комментировать эту информацию. По данным СМИ, Энистон согласилась сняться в фильме Барецкого за гонорар в миллион долларов за каждый съемочный день.

Ранее стало известно, что в фильме «Брат 3» один из братьев Данилы Багрова — главного героя фильмов Алексея Балабанова — попытается принять участие в реалити-шоу. На пути осуществления мечты главному герою будут противостоять различные криминальные элементы.

Против съемок «Брата-3» выступили режиссер Сергей Бодров, продюсер Сергей Сельянов и многие другие кинематографисты.