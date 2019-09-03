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Главы МВД России и Хорватии обсудили вопросы совместной борьбы с терроризмом

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Главы МВД России и Хорватии обсудили вопросы совместной борьбы с терроризмомМосква, 3 сентября. Глава МВД России Владимир Колокольцев и министр внутренних дел  Хорватии Давор Божинович провели переговоры в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

В ходе встречи министры отметили важность совместных усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, которые остаются ключевыми факторами дестабилизации обстановки во всем мире. Колокольцев подчеркнул необходимость укрепления взаимодействие между правоохранительными органами России и Хорватии.

Глава МВД РФ рассказал хорватскому коллеге о многоуровневой системе противодействия терроризму. Кроме того, Колокольцев заявил о необходимости наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом в рамках ООН и других международных организациях.

В ходе встречи главы МВД отметили совместную работу российских и хорватских правоохранителей во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. В конце встречи Божинович поделился с Колокольцевым впечатлениями от посещения Центра оперативного управления ГУ МВД России по Москве.

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