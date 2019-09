Американский подросток расстрелял собственную семью

Элкмонт, 3 сентября. Подросток из американского города Элкмонт расстрелял свою семью из пяти человек, а затем сознался в содеянном. Об этом говорится в сообщении офиса шерифа округа Лаймстоун.

По информации полиции, трагедия произошла в штате Алабама. Трое человек, получившие серьезные ранения, скончались на месте, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы позднее сообщили об их смерти.

В полиции уточнили, что молодой человек сотрудничает со следствием. В частности, он помогает найти орудие убийства. Пистолет калибром девять миллиметров он выбросил неподалеку от места происшествия. Причины, побудившие подростка на такой поступок, пока неизвестны.

UPDATE: The two subjects in critical condition have died. The 14-year old caller was interviewed and confessed to shooting all five members of his family in the residence. He is currently assisting investigators in locating the weapon, a 9mm handgun that he said he tossed nearby.