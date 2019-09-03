Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Американский подросток расстрелял собственную семью

30
0 Оставить комментарий

Американский подросток расстрелял собственную семью

Элкмонт, 3 сентября. Подросток из американского города Элкмонт расстрелял свою семью из пяти человек, а затем сознался в содеянном. Об этом говорится в сообщении офиса шерифа округа Лаймстоун.

По информации полиции, трагедия произошла в штате Алабама. Трое человек, получившие серьезные ранения, скончались на месте, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы позднее сообщили об их смерти.

«14-летнего подростка допросили, и он сознался в том, что застрелил всех пятерых членов своей семьи в доме», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что молодой человек сотрудничает со следствием. В частности, он помогает найти орудие убийства. Пистолет калибром девять миллиметров он выбросил неподалеку от места происшествия. Причины, побудившие подростка на такой поступок, пока неизвестны.

Ранее стало известно об инциденте во Франции, где посетитель одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе столицы убил официанта. Как рассказали очевидцы, мужчина выстрелил в молодого человека, поскольку остался недоволен скоростью обслуживания — заказанный им сэндвич готовили дольше, чем он того хотел.

infox - new
Источник: Twitter
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров