Появились первые снимки обновленного салона Lada 4x4

Москва, 3 сентября. Российская компания «АвтоВАЗ» намерена провести масштабный рестайлинг внедорожника Lada 4×4.

Планируется, что все работы будут проведены в текущем году. Об этом пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на источник, близкий к «АвтоВАЗу». У обновленной модели появятся новые передняя панель, интерфейс комбинации приборов, выполненные в оранжевом стиле. Кроме того, обновится и форма сидений. Также у внедорожника Lada 4×4 будут задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок.

Отмечается, что российская компания занимается выпуском Lada 4x4 с 1977 года. Однако за этот период модель практически не подвергалась никаким изменениям. Дата выхода на российский автомобильный рынок обновленной Lada 4x4 к настоящему моменту неизвестна.

Ранее Федеральное агентство новостей подготовило инфографику, в которой рассказало о характеристиках, дизайне и оснащении модели Lada 4x4 Vision, которая была представлена «АвтоВАЗом» на Московском международном автосалоне.