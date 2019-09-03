Премьер Индии рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным

Нью-Дели, 3 сентября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал об «особой химии», которая присутствует в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Индийский премьер приглашен на Восточный экономический форум во Владивостоке в качестве главного гостя. Глава государства отметил, что у него особые отношения с российским президентом.

«Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем, — приводит слова Моди ТАСС. — В наших отношениях существует особая химия, особая легкость».

Высокопоставленный гость из Индии отметил, что во Владивостоке у него с Путиным будет много времени, и он надеется обсудить с главой РФ большое количество вопросов. Моди добавил, что на встречах с Путиным они затрагивают не только политические темы.

«Мы обсуждали не только вопросы, касающиеся наших стран, мы обсуждали самые разные темы, говорили о наших увлечениях, потом о мировых проблемах. Мы разговаривали открыто, как свои люди, — заметил индийский премьер. — Общаться с ним очень интересно, и я признаю, что беседы с ним очень познавательные».

Моди вспомнил, что впервые встретился с Путиным в 2001 году. На тот момент будущий премьер Индии занимал должность главного министра индийского штата Гуджарат.

«Это была наша первая встреча. Но Путин совсем не давал понять, что я менее значим, что я из небольшого штата или что я новый человек, — подчеркнул Моди. — Он отнесся ко мне по-дружески, как к своему. В результате двери дружбы были открыты».

Встреча Путина и Моди запланирована 4 сентября. Премьер Индии приглашен на ВЭФ-2019 в качестве главного гостя. Предполагается, что в рамках 20-го российско-индийского саммита, который пройдет в рамках форума, будут подписаны около 15 документов, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.