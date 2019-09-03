Общественники помогут прокурорам разобраться с жалобами на фейки и оскорбления госсимволов

Фонд защиты национальных ценностей выступил с предложением создать единую электронную приемную для сбора жалоб граждан на фейковую информацию и факты оскорбления государственных символов. Эта идея была озвучена 3 сентября во время заседания экспертной группы в Общественной палате РФ с участием представителей Генеральной прокуратуры РФ. Глава фонда и председатель комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей рассказал подробности о будущем проекте.

«Фонд сегодня является единственной организацией, которая на системной основе аккумулирует и направляет жалобы (на нарушения закона о фейковых новостях и закона об оскорблении госсимволов. — Прим. ФАН) в прокуратуру. Но силовые структуры не всегда успевают их обрабатывать», — отметил он.

Представители Генеральной прокуратуры озвучили на заседании в Общественной палате РФ основную причину того, что вызывающая подозрение граждан информация не удаляется оперативно. По словам правоохранителей, в ведомство поступает слишком большое количество обращений по этому поводу, многие из которых на самом деле не являются нарушениями действующего законодательства.

«Родилась идея: при участии специалистов мониторинговой группы фонда и привлечении экспертов рабочей группы Общественной палаты по Интернету создать единое общественное движение, которое могло бы технически базироваться на специальном сайте», — пояснил собеседник ФАН.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, предполагается сделать интерфейс сайта максимально простым и интуитивно понятным для любого пользователя.

«Он должен быть удобным. Чтобы любой человек мог зайти в очень простую форму, вставить ссылку на сайт или материал, где обнаружено нарушение, приписать краткий комментарий и отправить — без каких-либо специальных авторизаций и заполнения форм. А дальше специалисты рабочей группы могут оценить, действительно ли есть состав преступления, и при необходимости оперативно оформить заявление и направить в Генпрокуратуру», — пояснил общественник.

Сейчас проект электронной приемной находится на стадии обсуждения. По словам Александра Малькевича, важно сделать эту работу системной и массовой.

«Граждане получают простую и понятную для них формулу и возможность участия в регулировании интернет-среды. Если это удастся реализовать, выиграют все: и правоохранительные органы, и общественники, и население», — резюмировал Малькевич.

Работа по выявлению и устранению фейковой информации, а также фактов нарушения закона об оскорблении символов является одним из направлений деятельности Фонда защиты национальных ценностей. Ранее его руководитель рассказал о том, что из 566 собранных специалистами организации ссылок, содержащих некорректную информацию, лишь 31 была заблокирована. Депутат Государственной думы Виталий Милонов также подключился к решению этой проблемы и предложил создать соответствующую рабочую группу с привлечением лингвистов, специалистов МВД и прокуратуры.