Пугачева и Вайкуле зажгли на дне рождения друга

Москва, 3 сентября. Известные эстрадные певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле на камеру спели популярную песню Примадонны «Звездное небо». Видео выступления опубликовал на своей странице в Instagram супруг Пугачевой, юморист Максим Галкин.

На кадрах ролика Пугачева и Вайкуле вместе поют хит королевы российской эстрады, разгуливая по залу. Две звезды зажигают на дне рождении у их общего приятеля под громкие аплодисменты всех собравшихся.

«Лето, ах лето. Еще немного лета!» — написал Галкин под публикацией.

В зале среди гостей присутствует композитор Игорь Николаев, который находится в прекрасных отношениях с Пугачевой. Отмечается, что семейства Пугачевой и Николаева частенько вместе отдыхают в Юрмале, о чем свидетельствуют их переписки в социальных сетях.

Ранее супруг Пугачевой опубликовал кадры с женой перед походом на торжество. Знаменитость выбрала для праздника черное платье с прозрачной юбкой. Поклонники восхитились постройневшей певицей и отметили, что рядом с Галкиным она расцвела.

Стоит отметить, что 70-летняя Пугачева уже не первый год приезжает в Юрмалу. Примадонне нравится отдыхать в Латвии. Кроме того, в этой стране живет ее давняя подруга Лайма Вайкуле. Исполнительницы дружат уже несколько десятков лет.