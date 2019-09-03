Как геополитическое положение Монголии скажется на сотрудничестве с Россией

Первый зампред председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат Дмитрий Новиков увидел в будущем договоре о дружественных отношениях России и Монголии большие возможности для сотрудничества. Депутат обратил внимание на выгодное геополитическое положение Монголии в Азиатском регионе, которое позволит реализовать различные совместные проекты.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны подпишут межгосударственный Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По его словам, Россия и Монголия не только близкие соседи, но еще и страны, имеющие дружеские доверительные отношения.

«Сегодня сотрудничество между Россией и Монголией носит комплексный, многосторонний характер», — подчеркнул Путин.

Добрососедский характер российско-монгольских отношений характеризовали разные периоды истории, особенно во времена СССР, рассказывает Новиков. Это великое советское наследие, которым мы должны правильно и грамотно распорядиться, считает парламентарий.

«Однако был период 1990-х годов, когда многое ставилось под сомнение, в том числе и наши дружеские отношения с этим государством. Сегодня наступает время для использования того «багажа», который был когда-то наработан», — заявил Новиков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как отмечает собеседник ФАН, у стран есть большие возможности для сотрудничества в различных сферах.

«У нас есть возможности для экономического и приграничного сотрудничества. Кроме того, нельзя недооценивать возможности гуманитарного сотрудничества, начиная с образовательной среды и заканчивая культурными проектами в сфере искусства. Так, все ключевые политические силы Монголии и России выступают за наше сближение, взаимопонимание и тесное сотрудничество», — сказал депутат.

Кроме того, Монголия занимает выгодное положение в Азиатском регионе, которое делает возможным реализацию многих транспортных проектов, уточняет Новиков.

«Нет незначимых народов и государств. Монголия находится в том самом Азиатском регионе, к которому обращены взоры всего мира. Этот регион развивается наиболее динамично. Достаточно прочесть последнюю нашумевшую статью президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы понять, как меняется сегодня баланс сил. В этом отношении Монголия является не самым многонаселенным государством азиатской части мира и не занимает первые строчки мира по экономическим показателям, но тем не менее развивать отношения с этой страной для нас принципиально важно. Это связано с тем, что некоторые идеи с транспортными коридорами между Азией и Европой не могут быть реализованы без активного участия России и Монголии», — добавил парламентарий.

Ранее российский лидер заявил, что у РФ и Монголии есть все возможности не только вернуться к пиковым показателям товарооборота, но и увеличить их.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Монголию в рамках официального визита, приуроченного к юбилею победы на Халхин-Голе.