Шойгу заявил, что учения «Центр-2019» не направлены против других стран

Москва, 3 сентября. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные учения «Центр-2019» не направлены против других стран.

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» пройдут с 16 по 21 сентября на территории России и нескольких зарубежных стран. Вместе с российскими военными в учениях примут участие их коллеги из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

По словам главы Минобороны РФ, учения будут проходить на восьми полигонах, а также в акватории Каспийского моря. На первом этапе маневров будут отработаны борьба с терроризмом, отражение ударов с воздуха, а также разведка и оборонительные действия. В ходе второй части учений военные отработают весь спектр наступательных действий.

«Подчеркну, что «Центр-2019» не направлены против других стран и под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма», — пояснил Шойгу.

По словам министра, в учениях примут участие около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц техники и вооружения, а также 600 самолетов и вертолетов и 15 кораблей.

Глава Минобороны РФ также добавил, на учениях «Центр-2019» будут присутствовать главы стран-участниц маневров. По его словам, учения «Центр-2019» станут главной проверкой боеготовности армии РФ в нынешнем году В прошлом году на учениях «Восток-2018» присутствовал президент России Владимир Путин.