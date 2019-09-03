Украинский представитель СЦКК напал на съемочную группу «Луганск 24» в Донбассе

Луганск, 3 сентября. Украинский представитель Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) напал на членов съемочной группы «Луганск 24» в районе моста у Станицы Луганской, сообщил Федеральному агентству новостей спецкор канала Данил Деркаев.

По его словам, журналисты снимали сюжет о том, как «украинская сторона не выполняет свои обязательства, что касается восстановления ремонта моста, а также разминирования своей территории».

Собеседник агентства сообщил, что съемочная группа подошла к дамбе, где находились сотрудники СЦКК ЛНР и представители МЧС ЛНР, а им навстречу пошел украинский представитель СЦКК. Когда журналисты завели с ним разговор, украинец стал вести себя агрессивно.

«Я у него спросил, могу ли я вам задать вопрос. Без каких-либо провокаций это проходило с нашей стороны, без какой-либо агрессии, — сообщил в беседе с ФАН Деркаев. — На что он сказал, что я сейчас заберу камеру, и схватил камеру за пушку и потянул ее вниз. Также схватил оператора за руку и попытался его оттянуть в сторону, но оператор благополучно вырвался, и все обошлось без каких-либо последствий».

По его словам, после инцидента съемочная группа вновь приступила к работе.

Напомним, в результате боевых действий в 2015 году мост через Северский Донец на пункте пропуска «Станица Луганская» был разрушен. ЛНР и Украина договорились отремонтировать мост.

В конце августа руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко сообщил, что Киев вновь сорвал очередной этап совместной проверки территории на КПП «Станица Луганская» — украинские саперы не прибыли в назначенное время для проверки участка, который был разминирован луганскими специалистами.