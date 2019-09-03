Депутат «Батькивщины» сообщил, что в семье Тимошенко «случилось горе»

Киев, 3 сентября. Депутат Рады, член фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко рассказал, что лидер партии Юлия Тимошенко не пришла в украинский парламент во вторник, поскольку в ее семье случилось «горе».

«Насколько нам известно, в ее семье горе, по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами», — рассказал Наливайченко журналистам в кулуарах Верховной рады.

Украинский депутат не стал вдаваться в подробности и раскрывать детали. Наливайченко заверил, что позже Тимошенко сама объяснит ситуацию, сообщает телевизионный канал «112. Украина».

Верховная рада во вторник в финальном чтении приняла законопроект, которым предлагается внести изменения в Основной закон страны в части отмены депутатской неприкосновенности с января будущего года. За такое решение проголосовали 373 депутата из 450. Депутаты фракции «Батькивщина» проголосовали «за», но экс-главы правительства Украины Тимошенко среди них не было, она не явилась на заседание.

Напомним, ранее в парламенте Украины было создано пять фракций, крупнейшую из которых представляет пропрезидентская партия «Слуга народа». Фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь» насчитывает 44 депутата, фракция Тимошенко «Батькивщина» собрала 28 парламентариев, фракция бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» состоит из 27 человек, а во фракцию артиста Святослава Вакарчука «Голос» вошли 17 депутатов.