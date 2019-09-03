Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавших от паводка жителей Иркутской области

Москва, 3 сентября. Сбербанк реструктурирует кредиты жителям Иркутской области, которые пострадали от паводка. Об этом заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, его слова приводятся в официальном сообщении Сбербанка.

«Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», — подчеркнул Греф.

В официальном заявлении банка отмечается, что к настоящему моменту получено 488 заявлений жителей Приангарья на урегулирование задолженности по кредитам, общая сумма которых составляет 195,2 млн рублей. По 346 заявлениям Сбербанк уже принял положительное решение, остальная часть находится на рассмотрении.

«Решение принимается индивидуально по каждому клиенту — с учетом конкретной ситуации клиента и размера ущерба. Сбербанк продолжает работу по урегулированию проблемных вопросов», — отметили в крупнейшем банке РФ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на совещании в Иркутской области раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы пострадавших от паводков жителей Приангарья по реструктуризации долгов. Лидер РФ заметил, что это «несерьезный вопрос» для финансово-кредитной организации «с рекордными доходами».