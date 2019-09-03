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Худрук театра «Студия-69» Червинский скончался на 74-м году жизни

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Худрук театра «Студия-69» Червинский скончался на 74-м году жизни

Москва, 3 сентября. Российский актер и режиссер, художественный руководитель столичного театра «Студия-69» и Театральной мастерской Греческого культурного центра Георгий Червинский скончался в возрасте 73 лет. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте Греческого культурного центра.

Отмечается, что худрук скончался в понедельник, 2 сентября.

О месте и дате похорон в настоящее время ничего не сообщается.

Как отмечает телеканал «360», Червинский родился в Ленинграде 6 декабря 1945 года, окончил режиссерское отделение ЛГИК имени Крупской. Более 30 лет он руководил столичным театром «Студия-69». Зрителю он известен по ролям в таких картинах, как «Прости», «Хлеб, золото, наган», «А был ли Каротин».

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