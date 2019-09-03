Скончалась российская студентка, впавшая в кому в Турции

Москва, 3 сентября. Российская студентка, впавшая в кому на отдыхе в Турции, скончалась в НИИ Склифосовского. Как сообщают СМИ, на протяжении нескольких дней девушка находилась в критическом состоянии.

Россиянка умерла 2 сентября около 19.00, сообщает «Московский комсомолец».

Ранее стало известно, что 19-летняя Ольга отдыхала вместе с матерью в Анталье. Девушка плавала с маской в бассейне, когда ей стало плохо и она начала тонуть. Очевидцы происшествия вытащили ее на сушу, но она успела наглотаться воды. В результате ЧП россиянка впала в кому. 30 августа СМИ сообщили, что ее транспортировали в Москву и доставили в НИИ имени Склифосовского.

Это не первое ЧП с российскими туристами в Турции. В августе во время отдыха в этой стране скончалась еще одна россиянка — 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга. Во время купания в бассейне ее стало засасывать в трубу, и отцу не удалось вызволить ребенка. На помощь мужчине пришли другие гости отеля, вместе им удалось сломать трубу. В итоге ребенка достали из бассейна, однако было поздно.