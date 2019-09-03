Фальсификатор Гудков за считанные дни до выборов сбежал в Болгарию

Москва, 3 сентября. Дмитрий Гудков после освобождения из спецприемника, где отбывал наказание за организацию незаконных акций так называемой «оппозиции», сразу же позабыл о претензиях на депутатское кресло в Мосгордуме и отправился отдыхать в Европу.

Гудков провел в спецприемнике 36 часов за призывы к несанкционированным митингам, прошедшим в столице 14 и 27 июля. Провокатор, который ранее рьяно призывал «бороться против системы», за считанные дни до выборов предпочел отдохнуть в Болгарии.

В путешествие Гудков отправился вместо того, чтобы и дальше отстаивать позицию независимых кандидатов, ходить по судам и добиваться допуска до выборов в столичный парламент, как ранее это сделали Валерия Касамара и Сергей Митрохин, пишет Nation News.

Отметим, что конкурентами Касамары по 45-му округу будут такие кандидаты, как Евгений Турушев, Магомет Яндиев и Михаил Конев. По 43-му округу зарегистрированы, помимо Митрохина, также Евгений Боровик, Дмитрий Кошлаков-Крестовский и Роман Климентьев.

Отметим, что скандалист Гудков далеко не единственный, кто решил променять «борьбу» на поездки по миру. Ранее директор так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов поспешно уехал из России, очевидно, испугавшись уголовного дела, которое завели на членов ФБК за призывы к незаконным митингам в Москве.

Известен такими поступками и скандально известный блогер Алексей Навальный. Он после отбывания срока в спецприемнике часто не отказывает себе в отдыхе за границей на полученные от западных спонсоров средства.

Напомним, Гудков в ходе подписной кампании решил сфальсифицировать подписи избирателей. Провокатором была сформирована целая подпольная «фабрика», позже ее сотрудники решили обратиться в полицию и рассказать о махинациях и творящемся беззаконии. В итоге он получил отказ в регистрации кандидатом из-за 18,4% недействительных подписей. Согласно закону, допустимый процент брака составляет 10%.

Гудков, а также другие протеже Навального, среди которых Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями, решили выразить свое недовольство законным недопуском на выборы посредством акций в столице.

Несмотря на то, что так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными, а также найденную «фабрику» по рисовке автографов, «оппозиционеры» практически еженедельно проводят в Москве митинги, которые, как правило, заканчиваются беспорядками. Таким образом они пытаются надавить на избирательные комиссии.

Отметим, что по итогам незаконных митингов в Москве Соболь уже было назначено четыре административных штрафа. Их общая сумма достигла почти 930 тысяч рублей. Другие незарегистрированные кандидаты, призывавшие к участию в несогласованных акциях, отбывали административные аресты, однако Соболь прикрывается от СИЗО своей пятилетней дочерью.