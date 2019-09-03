Минобороны РФ сообщило о крушении Су-25УБ в Ставропольском крае

Москва, 3 сентября. Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае, сообщили в министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, во вторник штурмовик выполнял плановый учебно-тренировочный полет в Ставропольском крае. Во время тренировки Су-25УБ потерпел крушение.

Внутри самолета находились два летчика. Пилоты катапультировались при крушении. Их судьба на данный момент неизвестна. В настоящее время ведется их поиск.

«Полет выполнялся без боекомплекта, — приводит слова представителей министерства обороны России ТАСС. — Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет».

Су-25УБ представляет собой учебно-боевой штурмовик. С 1986 года самолет производился на авиазаводе в Улан-Удэ. На вооружение штурмовики поступили в 1987 году. Всего было изготовлено около 300 самолетов.

Состав вооружения Су-25УБ идентичен Су-25. Навигационно-пилотажное оборудование, система управления оружием и прицельное оборудование, которыми наделен самолет, позволяют его использовать в учебных и боевых целях.