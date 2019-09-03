Эксперт оценил реальность угроз детям росгвардейцев

Участники митингов, высказывающие угрозы в адрес семей силовиков, вне зависимости от страны, где это происходит, являются не невинными подростками, а частью системы по уничтожению государства и от слов с большой вероятностью перейдут к делу. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Дело в том, что на кону любой цветной революции стоит государство — контроль над ним и внешнее управление, — констатировал он. — Поэтому стратеги, планирующие цветные революции, не останавливаются ни перед чем, поэтапно двигаясь путем ужесточения сценариев. И если мягкий сценарий не проходит, следующим по плану идет более жесткое воздействие на власть, на правоохранительные органы, на силовые структуры. И подобные алгоритмы ужесточения сценариев цветных революций прописаны в методичках, по которым и действуют протестующие во всех странах мира».

По мнению собеседника ФАН, если власть не прогибается под уличные протесты, если она не уступает вызову массовых беспорядков, то в ход идут угрозы, которые потом, следующим этапом, исходя из этих самых методичек, воплощаются в действительность.

«То есть сначала активисты протеста, представляющие собой инструментарий разрушения государства, обращаются к угрозам, а затем наступает следующий этап — воплощение угроз в действие, — объяснил Коровин. — И так по нарастающей, вплоть до вооруженного мятежа, убийств полицейских, стрельбы на улицах, терактов и гражданской войны».

Директор ЦГЭ полагает, что не надо тешить себя иллюзиями о том, что за угрозами подобного рода ничего не последует. Достаточно взглянуть на то, что произошло на Украине, а еще раньше — в Ливии и Сирии, чтобы понять, что технологи цветных революций всегда двигаются дальше и переходят от слов к делу.

«Поэтому тот, кто угрожает, не представляет собой безобидного подростка, а является частью системы по реальному разрушению и уничтожению государства либо ставящей это государство под внешнее управление и под глобалистский стратегический контроль», — подытожил член Изборского клуба.

Напомним, сегодня, 3 сентября, был вынесен приговор участнику протестных акций Владиславу Синице, который «прославился» своими угрозами в Twitter в адрес детей сотрудников Росгвардии.

«Суд постановил признать Синицу виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима», — объявила судья.

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что точно такие же угрозы высказывают в соцсетях и участники беспорядков в Гонконге. В Интернете можно найти, например, такие пассажи: «после начала семестра нам нужно побить детей всех полицейских, которых мы видим», «нам нужно сбросить их с крыши», «у нас будет вечеринка на детских похоронах», «мы были слишком милосердны в прошлом. Настало время меняться».