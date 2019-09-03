Сирия, 3 сентября. Курдский патруль сбил мирного жителя в Хасаке. В результате взрыва мотоцикла на площади в городе Азаз пострадало 8 человек. Боевики подорвали бульдозер сирийской армии на фронте у города Ат-Тамана в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли радикалов на юге Идлиба в ответ на провокации, потеряли один бульдозер, в Алеппо провели работы по разминированию в двух кварталах города, ликвидировав боеприпасы брошенные джихадистами.

«Исламское государство1»: совершило нападение на курдский патруль в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подбили бульдозер сирийской армии противотанковой ракетой, обмениваются ударами с военнослужащими на юге Идилба близ города Ат-Тамана.

Курды: подозреваются в организации подрыва мотоцикла в Азазе в результате чего пострадало 8 человек.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обмениваются ударами с курдскими радикалами на севере Алеппо, в Азазе оцепили место подрыва заминированного мотоцикла.

Провинция Алеппо

На севере провинции протурецкие боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) предприняли попытку проникнуть за линию обороны курдских радикалов «Освободительных сил Африна» в предместьях города Азаз, как передает новостной канал Masar Press Net.

В полдень в центре города Азаз на рынке была подорвана бомба, установленная в мотоцикле, о чем стало известно от корреспондентов портала Step News Agency. По предварительным данным, в результате взрыва ранены и убиты как минимум 8 человек. Место происшествия оцеплено боевиками ССА. Ранее ночью два заминированных автомобиля протурецкие боевики сумели перехватить и подорвать за городской чертой, предотвратив человеческие жертвы. Ответственность за теракт возлагают на курдских боевиков.

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) тем временем провели разминирование и работы по ликвидации оставшихся от боевиков боеприпасов в районах Бустан аль-Паша и Сулейман аль-Халаби. Работы продлились до 14.00, после чего собранные боеголовки и неразорвавшиеся мины-ловушки были подорваны за чертой города на военном полигоне, как сообщает новостное агентство SANA.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступает сообщения об атаке на позиции ливанского ополчения «Хезболла» с помощью неизвестных беспилотников в районе города Абу-Кемаль на востоке провинции, о чем сообщает источник в сети Twitter (@aghiad_alkheder). Детали происшествия пока не сообщаются. Отметим, что «Хезболла» переживает не лучшие времена в Сирии. За последние месяцы Израиль предпринял не одну попытку обстрела позиций ливанского ополчения на юге Сирии, кроме того недавно сообщалось, что один из высокопоставленных членов «Хезболлы» пропал в Дейр-эз-Зоре не так давно. Лидер одной из групп пропал накануне в районе близ Абу-Кемаля, после чего бойцы вместе с ополченцами Корпуса стражей исламской революции прочесали близлежащие территории и дороги, ведущие к пустыне.

Правительственные силы провели рейды в городе Аль-Кура в западной части провинции Дейр-эз-Зор, как передает портал Deir Ezzor 24. Пять человек, подозреваемых в связи с боевиками ИГ1, были задержаны солдатами САА у поселка Сальхия при попытке попасть с территории курдской оккупации в зоны контроля армии САР.

Провинция Идлиб

Несмотря на то что в провинции действует режим одностороннего прекращения огня, который объявила сирийская армия и который вступил в силу 31 августа с 06.00 утра, отдельные группировки продолжают провоцировать военнослужащих. После полудня артиллерия сирийской армии продолжила обстрел позиций джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Тель-Манас и в окрестностях деревни Ракая на юге провинции Идлиб, как переедет новостной портал Jisr TV. Ожесточенные бои отмечаются близ города Ат-Тамана и в районах высоты Сиди-Али, как сообщает новостной портал Masar Press Net.По данным источника, джихадистами был подбит бульдозер САА, который срывал укрепления.

Провинция Хасака

В городе Маркада курдские боевики сбили местного жителя, как передает портал Masar Press Net. Утром автомобиль патруля так называемых курдских сил внутренней безопасности «Асайиш» насмерть задавил юношу, который переходил дорогу. Это далеко не первый случай, когда под колесами курдских боевиков умирают местные жители. Так, например, 24 февраля курдский патруль сбил ребенка в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, мальчик восьми лет скончался на месте.

В пригороде Аль-Муфти города Хасака боевики напали на курдский патруль «Демократических сил Сирии» (SDF). Один курды был застрелен. Боевики «Исламского государства» признали, что нападение было совершено их «спящей ячейкой» действующей в провинции, о чем сообщает новостное агентство Alk Habour.

1 Организация запрещена на территории РФ.