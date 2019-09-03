Заключенный в тюрьму кандидат в президенты Туниса Каруи ожидает решения суда

Тунис, 3 сентября. Сторонники заключенного в тюрьму кандидата в президенты Туниса Набиля Каруи протестуют и требуют его освобождения.
Суд во вторник должен принять решение, следует ли освободить Каруи и продолжить расследование возбужденного в отношении него дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом пишет Washingtonpost.
Сторонники Каруи собрались во вторник возле здания суда в Тунисе, где происходит закрытое заседание суда. Они заявляют, что обвинения политически мотивированы. Об этом свидетельствует и его арест непосредственно перед выборами, подчеркивает издание.
Отметим, Каруи является ведущим кандидатом среди 26 человек, которые принимают участие в президентских выборах в первом туре. Согласно информации избирательной комиссии Туниса, он может оставаться кандидатом до тех пор, пока его не осудят.