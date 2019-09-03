Заключенный в тюрьму кандидат в президенты Туниса Каруи ожидает решения суда

Тунис, 3 сентября. Сторонники заключенного в тюрьму кандидата в президенты Туниса Набиля Каруи протестуют и требуют его освобождения.

Суд во вторник должен принять решение, следует ли освободить Каруи и продолжить расследование возбужденного в отношении него дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом пишет Washingtonpost.

Сторонники Каруи собрались во вторник возле здания суда в Тунисе, где происходит закрытое заседание суда. Они заявляют, что обвинения политически мотивированы. Об этом свидетельствует и его арест непосредственно перед выборами, подчеркивает издание.