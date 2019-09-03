Украинский подкидыш получил паспорт РФ в Подмосковье

Москва, 3 сентября. Малыш-украинец, которого мать подкинула в подъезд одного из домов в Щелково, получил российский паспорт, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Наш Сережка, мой крестник из Щелково, получил гражданство России, – написала детский омбудсмен в Instagram – Уже перефотографировались с правильным флагом! Он – полноценный гражданин нашего Подмосковья!».

Как отметило интернет-издание «Подмосковье сегодня», приемные родители малыша оформили все необходимые документы и «выиграли суды по определению статуса ребенка».

Малыш живет в приемной семье уже почти год. Приемных родителей мальчик называет мамой и папой.

Родители не планируют отдавать ребенка в детский сад. По их мнению, у малыша отлично пройдет социализация и без детского сада, поскольку в семье пятеро детей. В то же время ребенок активно ходит на кружки: занимается музыкой и рисованием. Он также ходит к логопеду и дефектологу.

Напомним, одна из жительниц обнаружила плачущего малыша в подъезде дома на улице Комарова в Щелково. Ребенка доставили в больницу. Мать мальчика была объявлена в федеральный розыск, а позже обнаружена на Павелецком вокзале. Матерью оказалась гражданка Украины. В начале года ее лишили родительских прав и взыскали с нее алименты в размере одной четвертой части всех видов заработка.