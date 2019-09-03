Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Двое оренбуржцев устроили поножовщину из-за спора о строительстве дома

120
0 Оставить комментарий

Двое оренбуржцев устроили поножовщину из-за спора о строительстве дома

Оренбург, 3 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Оренбурге мужчину, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД по региону.

Заявление о госпитализации мужчины с ножевыми ранениями груди поступило в полицию из больницы. Правоохранители задержали по подозрению в причинении вреда здоровью 36-летнего мужчину.

По данным следствия, мужчина получил ранения во время драки. Потерпевший и подозреваемый распивали алкоголь, когда речь зашла о методах ремонта и строительства дома. Собеседники не смогли прийти к компромиссу, тогда подозреваемый решил закончить спор поножовщиной, сообщает RIA56.

Невеста потерпевшего вызвала скорую, мужчину с ранениями доставили в больницу. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров