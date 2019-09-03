Путин процитировал монгольскую пословицу, говоря о партнерстве Москвы и Улан-Батора

Улан-Батор, 3 сентября. Россия будет делать все для того, чтобы дружеские и проверенные временем отношения РФ и Монголии стали по-настоящему стратегическим партнерством. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на торжественном приеме по случаю 80-летнего юбилея победы на Халхин-Голе.

Он поздравил народ Монголии с этой важной в истории двух стран датой и подчеркнул, что Москва ценит добрососедские отношения с Улан-Батором. Президент РФ подчеркнул, что сотрудничество государств поступательно развивается и охватывает самые разные сферы. По словам Путина, это было подтверждено в рамках сегодняшних переговоров, где были рассмотрены важные вопросы двусторонней повестки и намечены рубежи сотрудничества в будущем.

Российский лидер особо отметил подписанный во вторник Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. По его мнению, в документе отражено стремление Москвы и Улан-Батора к тому, чтобы вывести взаимодействие на более высокий уровень и совместно решать масштабные долгосрочные задачи.

Владимир Путин также процитировал монгольскую пословицу, говоря об отношениях двух стран.

«Монгольская пословица гласит: «узнаешь коня, проехав на нем верхом, а человека — по его дружбе». Хочу подчеркнуть — мы искренне гордимся дружбой и братскими связями с Монголией и ее народом, и будем делать все, чтобы российско- монгольские отношения действительно стали всеобъемлющим стратегическим партнерством», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в своей речи также отметил важность заключенного соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами. Он выразил надежду на то, что отношения Москвы и Улан-Батора выйдут на новый уровень.

Ранее российский лидер заявил, что у РФ и Монголии есть все возможности не только вернуться к пиковым показателям товарооборота, но и увеличить их.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Монголию в рамках официального визита, приуроченного к юбилею победы на Халхин-Голе.