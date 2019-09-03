Лидер либертарианцев Бойко задержан за призывы к незаконному шествию 31 августа

Москва, 3 сентября. Председателя «Либертарианской» партии Сергея Бойко задержали за призывы к участию в несогласованной акции так называемой «оппозиции» в Москве 31 августа.

Координатора штаба скандально известного блогера Алексея Навального доставили в ОВД Троицка. На него составили протокол по части второй статьи 20.2 КоАП («Организация, либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»).

Причиной стал репост видео юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь о незаконном шествии 31 августа и призывах принять в нем участие.

Напомним, в минувшую субботу так называемая «оппозиция» организовала на улицах столицы незаконное шествие. Акция 31 августа не была согласована мэрией Москвы из-за подготовки ко Дню знаний. Многие москвичи выразили недовольство в связи с проведением в центре очередного сборища, поскольку они мешают привычному ритму города.

Как констатировал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, «оппозиционеры» на акции, которая собрала всего около 750 человек, не смогли толком предложить никакой позитивной повестки, не упомянули о совершенствовании электорального процесса, не говорили о программе развития столицы.

Старт акциям, по большей части незаконным, дали Навального Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

У Соболь, например, нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака. Обнаружилось, что юрист ФБК привлекла целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей.