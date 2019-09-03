Названа причина смерти актрисы Зинаиды Славиной

Москва, 3 сентября. Советская и российская актриса Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет. Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание, об этом рассказал вдовец артистки Сергей Славин в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам супруга скончавшейся актрисы, прощание со Славиной состоится в пятницу в 13.00 в «Содружества актеров Таганки».

«Чухнулись очень поздно. 8 июля боли появились в животе, но она врачей как-то обходила. 28 июля все-таки уговорил в Склиф (НИИ СП им. Н.В. Склифосовского – Прим. ред.) поехать, а там сразу диагноз поставили. Уже с метастазами. Там пять дней, через три дня уже были в Герцена (Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена– Прим. ред.), и в Герцена светила всей уже нашей онкологии крутили, вертели и сказали, что это уже просто бесполезно», — рассказал Славин.

По его словам, артистку определили в хоспис в Бутово. В хосписе она пробыла 11 дней.

«Там очень достойно, чистенько, аккуратно. В прошлую пятницу мы последний раз гуляли. Ходила, напевала какую-то мелодию свою про цветы, бархатцев там много, про зеленые листочки, про теплую погоду. Это был подъем у нее. Но в субботу как-то поменьше погуляли, в воскресенье совсем не гуляли, а вчера в понедельник уже и ноги ослабели», — добавил вдовец.

Ранее о кончине актрисы сообщили в пресс-службе «Содружества актеров Таганки». Славина родилась 6 апреля 1940 года, окончила Театральное училище имени Щукина в 1964 году. Актриса запомнилась ролями в фильмах «Софья Перовская», «Происшествие, которого никто не заметил», «Нос», «Иван да Марья» и других. Кроме того, на счету Славиной около 1,6 тысячи спектаклей.