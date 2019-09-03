Мутко жестко раскритиковал иркутского бизнес-омбудсмена после наводнения

Москва, 3 сентября. Вице-премьер России Виталий Мутко жестко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова за препятствование работе по устранению последствий паводков в регионе. Об этом сообщают «Вести.Ru».

Как отметил Мутко, местные бизнесмены не могут получить денежные средства, выделенные на восстановление уничтоженных в результате паводка объектов, из-за отсутствия соответствующих актов.

«Вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Вы-то получаете зарплату. Вы собирательный образ предпринимателей», — обратился вице-премьер к бизнес-омбудсмену региона.

Он также распорядился, чтобы Капитонов выдал людям все необходимые документы.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания о решении жилищных проблем пострадавших от наводнения граждан при изучении документов какое-то время молчал, а потом сказал: «М-да». Глава государства раскритиковал власти Иркутской работы за волокиту при ликвидации последствий паводка в городе Тулун.

Во время рабочей поездки в затопленный регион российский лидер посетил город Тулун, который больше всех пострадал от паводка. Во время совещания Путин в шутку предложил назначить Мутко руководить пострадавшим от паводков Тулуном.