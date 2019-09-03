Главой МИД Судана впервые может стать женщина

Хартум, 3 сентября. Главой министерства иностранных дел Судана может стать женщина. Об этом сообщает информационное агентство The New Arab со ссылкой на собственные источники.

Асма Мохаммед Абдулла может стать министром иностранных дел Судана. Ее кандидатура была согласована премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком и представителями оппозиционного альянса «За свободу и перемены».

Асма Мохаммед Абдулла является одной из первых в Судане женщин-дипломатов. Ранее она занимала должность посла Судана. По данным источника, несколько женщин были назначены на должности министров в новом составе правительства Судана. Новый премьер-министр Судана стремится обеспечить представительство женщин в правительстве.

В конце августа был сформирован суверенный совет Судана, который будет управлять страной в переходный период. В состав совета вошли две женщины. Кроме того, главой Конституционного суда Судана была назначена Наамат Абдалла - ее кандидатуру одобрили армия и оппозиция после того, как первоначально выдвинутая оппозиционным альянсом «За свободу и перемены» фигура не устроила Военный совет.

К настоящему моменту премьер-министр Судана Абдалла Хамдук альянс «За свободу и перемены» согласовали кандидатуры 10 министров в составе переходного правительства.