Назван самый красивый гол в матчах РПЛ в августе

Москва, 3 сентября. Гол нападающего ФК «Оренбург» Джорджа Деспотовича признан самым красивым в августе, сообщили в Российской премьер-лиге.

РПЛ вручила индивидуальные премии лучшим футболистам и тренерам за прошедший август. Деспотович получил приз за самый красивый гол, который он забил в составе команды из Оренбурга.

Самый красивый гол августа, по мнению футбольных болельщиков и экспертов, был забит в матче четвертого тура чемпионата против «Ахмата». Деспотович забил единственный гол оренбуржцев, совершив точный удар через себя. Однако в той игре команда проиграла со счетом 1:2.

Как пишет «РИА56», это не единственная индивидуальная награда Деспотовича в текущем сезоне. В недавнем матче против «Уфы» нападающему «Оренбурга» вручили приз как лучшему игроку встречи.

Сербский футболист в настоящее время является четвертым в списке бомбардиров Российской премьер-лиги. В текущем розыгрыше на его счету четыре гола в восьми матчах.