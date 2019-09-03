Атаковавший росгвардейца на митинге 27 июля навальнист Беглец осужден на два года

Москва, 3 сентября. Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Данилу Беглеца, который был признан виновным в нападении на росгвардейца во время массовых беспорядков на незаконном митинге 27 июля в центре столицы.

Ему были выдвинуты обвинения по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласил приговор судья Анатолий Беляков, передает РИА Новости.

Прокурор запросил такое наказание с учетом смягчающих обстоятельств. Ранее Данила Беглец не привлекался к уголовной ответственности, не состоит на учетах, трудоустроен, имеет положительные характеристики с места работы. У него на иждивении находятся гражданская супруга и двое малолетних детей.

Дело Данилы Беглеца суд рассматривал в особом порядке по его собственной просьбе и при полном признании вины. Во время судебного заседания также выяснилось, что обвиняемый хочет возместить потерпевшему ущерб и принести извинения.

По версии следствия, Данила Беглец на несогласованном митинге в Москве применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля было предъявлено 13 провокаторам.

Напомним, незаконный митинг, который состоялся в тот день, перерос в массовые беспорядки. Некоторые участники акции пытались атаковать правоохранителей, распылили перцовый баллончик и бросали в силовиков куски асфальта и бутылки.

Организацией несанкционированных акций в Москве занимаются сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать на выборы в столичный парламент. Отказ МГИК связан с превышением допустимого порога недействительных подписей, которые «оппозиционеры» подали в избирком. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь были признаны недействительными 14,67% собранных автографов. При этом допустимый по законодательству порог «брака» составляет 10%. Среди поданных в МГИК подписных листов также были обнаружены случаи фальсификации подписей избирателей и установлены факты использования «автографов» мертвецов.