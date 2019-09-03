Шуфутинский рассказал, чем займется 3 сентября

Москва, 3 сентября. Самый упоминаемый исполнитель, главный герой 3 сентября Михаил Шуфутинский рассказал, чем займется в этот день.

«Традиционно вечером 3 сентября у меня концерт. Я готовлюсь уже 70 лет [к концертам], поэтому сегодняшний день мало что изменяет в мире подготовки», — рассказал исполнитель в комментарии телеканалу «360».

Кроме того, певец готовит подарок поклонникам: Шуфутинский выйдет в прямой эфир в Instagram вечером во вторник и исполнит легендарную композицию.

«Да, собираюсь в 20.30 сделать прямой эфир этой песни», — добавил певец.

Шуфутинский рассказал, что очень рад всем шуткам и мемам вокруг его хита. По словам певца, они ему не надоели. Исполнитель и сам напомнил подписчикам о песне. Утром во вторник певец опубликовал видео, в котором напомнил о дате. Исполнитель будто бы стоит вниз головой и просит подписчиков перевернуть календарь.

«Друзья, вы случайно не забыли, какой сегодня день? Сегодня 3 сентября, надо переворачивать! Давайте!» — сказал музыкант в видеообращении.

Напомним, Шуфутинский впервые исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году. В начале 2000-х годов в Сети начало «гулять» фото американского рэпера Рика Росса, напоминающего Шуфутинского, с цитатой из песни. Позже появилось множество мемов, которые, по традиции, становятся актуальны 3 сентября.

Ранее Шуфутинский объяснил популярность композиции менталитетом россиян. По его словам, он не предполагал, что «достаточно трагичная» композиция станет символом прихода осени и хитом для многих людей.