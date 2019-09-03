В Госдуме напомнили Японии о приличиях в связи с попыткой диктовать условия России

Первый зампред комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин объяснил, почему неприлично со стороны Японии диктовать условия для размещения российского вооружения на территории РФ. По словам депутата, с Японией по мирному договору не нужно общаться до тех пор, пока она не ликвидирует американские базы НАТО на своей территории.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что вопросы российского военного строительства в ходе переговоров с Японией по мирному договору не обсуждаются.

«Не знаю планов нашего военного строительства, но никакого отношения это не имеет к переговорам, которые ведутся по теме мирного договора. На них вопросы российского военного строительства не обсуждаются», — сказал Моргулов журналистам, отвечая на вопрос о возможном размещении комплексов «Бастион» на Курильских островах.

Размещение средств вооружения на территории РФ никакого отношения к внешнеполитическим переговорам не имеют, говорит Шерин. Как отмечает парламентарий, обязанности по защите своих границ находятся во внимании у любого государства.

«Размещение тех или иных средств вооружения на территории нашей страны нашими вооруженными силами является исключительным правом нашего государства, в частности министерства обороны РФ. Для этого существует соответствующая программа. Любое государство принимает все необходимые меры для того, чтобы защитить свои границы. Поэтому никакого отношения это к МИД РФ и переговорам с Японией не имеет», – заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Более того, на территории Японии находятся американские войска, которые оккупировали ее в 1945 году, напомнил депутат. Они разместились там после бомбежек Хиросимы и Нагасаки и подписания безоговорочной капитуляции Японии перед США и СССР.

«Пока эти войска там находятся, с японцами не о чем разговаривать, так как они несамостоятельные в своей внешнеполитической деятельности. Так, американцы не позволят им подписывать никаких мирных договоров. Попытки корректирования со стороны Японии того, где и какие комплексы размещать России, будут неприличны. Я считаю, нам не нужно общаться с Японией, пока они не выгнали оккупационные войска», — рассказал он.

Размещать вооружение на Курильских островах нужно как можно быстрее, указывает депутат. Это был бы абсолютно логичный и грамотный шаг со стороны Москвы, считает он.

«Системы «Бастион» на территории РФ явно законнее, чем американская военная база на территории Японии. Это перед нами милитаристская Япония капитулировала, и не ей нам диктовать условия», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, отношения между Москвой и Токио усложняются отсутствием мирного договора. Японская сторона претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. РФ подчеркивает, что южные Курилы стали частью СССР по результатам Второй мировой войны, и суверенитет России над территорией подкреплен соответствующими международно-правовыми нормами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что подписание мирного соглашения с Японией упирается в нежелание Токио признать результаты Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, однако эта ситуация не тупиковая.