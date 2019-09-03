В Совфеде объяснили желание украинцев отдыхать в России

Украинцы предпочитают отдыхать в России, сообщает ТурСтат. Согласно статистике, которую приводит портал, именно граждане соседнего государства лидируют по количеству посещений РФ. Далее идут уроженцы Казахстана, КНР и Финляндии.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал интерес жителей Украины к отдыху на территории Российской Федерации. По словам парламентария, в Россию приезжают те, кто адекватно воспринимают политические процессы, протекающие в мире.

«Те, кто приезжают в Россию, прекрасно осознают, что Российская Федерация — никакая не «страна-агрессор». Для них Россия — государство с аналогичной языковой, культурной средой, с таким же менталитетом. Эти люди понимают, что если сравнивать наши духовные, семейные, культурные ценности, то можно сделать однозначный вывод, что мы идентичны», — говорит сенатор от Республики Крым.

Председатель Русской общины Крыма также подчеркнул, что большая часть украинцев доброжелательно настроена по отношению к России. Однако те, кто развязали гражданскую войну на Украине и были активными ее участниками, лишили себя возможности посещать нашу страну.

«Бояться ехать в Россию должны те, кто воевали в Донбассе, а также представители националистических образований. Радикалы еще не один раз пожалеют, что являлись членами тех или иных группировок, потому что они перечеркнули для себя возможность посещать страну, которая является дружественной для Украины. У нас общие корни. Хотя, если говорить о радикально настроенных националистах, есть и такие, которых, как говорится, не вылечить ни при каких условиях», — подытожил Сергей Цеков.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о том, что полуостров пользуется большой популярностью среди украинцев.

«Среди иностранцев, приезжающих в Крым, наибольшая доля приходится на граждан Украины: порядка одного миллиона. Около 10% туристов приехали в прошлом году из Белоруссии», — сказал Аксенов.

Напомним, Крым снова стал частью России в 2014 году, соответствующее решение жители полуострова приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% избирателей высказались за воссоединение с Российской Федерацией.