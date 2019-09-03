Ученых США заинтересовали найденные в крымской пещере «Таврида» древние артефакты

Севастополь, 3 сентября. Научные сотрудники Крымского федерального университета имени Вернадского собираются открыть научно-образовательный и рекреационный комплекс над уникальной пещерой «Таврида». По словам специалистов, открытие запланировано на середину 2020 года.

Этот комплекс призван помочь археологам продолжить изучение уникальной находки, а иностранцам — познакомиться с удивительной жемчужиной региона, где уже обнаружено огромное количество свидетельств доисторической эпохи.

Как отмечает издание ForPost, для изучения пещеры на протяжении последних двух недель Крым посетила делегация ученых из других регионов страны. Не осталась без внимания крымская находка и за рубежом.

Материалы российских экспертов по палеонтологическим находкам в пещере «Таврида» были напечатаны в «Журнале палеонтологии позвоночных» Университета Оклахомы. Американских коллег заинтересовали обнаруженные в «Тавриде» кости гигантской нелетающей птицы Пахиструтио. Кроме того, американские специалисты выразили заинтересованность в совместных исследованиях грота.

Как отмечают российские специалисты, сегодня они взаимодействуют с коллегами из Австрии.

Напомним, в 2014 году Запад ввел антироссийские санкции из-за присоединения Крыма к РФ. Однако это не мешает американцам и россиянам сотрудничать в различных сферах, в том числе научной области.

Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.