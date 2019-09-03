Милонов требует расследовать вмешательство в предвыборную кампанию в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 сентября. Депутат Госдумы Виталий Милонов готовит обращение в правоохранительные органы с требованием провести расследование вмешательства в предвыборную кампанию в Санкт-Петербурге, сообщили Федеральному агентству новостей.

«На протяжении кампании по выборам муниципальных депутатов и губернатора нашего города мы сталкиваемся с попытками манипуляции третьих сил. Анонимные, но известные силы пытаются сорвать мирный ход избирательного процесса», — заявил парламентарий.

Милонов считает, что расследование необходимо провести после единого дня голосования, который состоится 8 сентября, вне зависимости от результатов выборов. По его мнению, по итогам голосования в Северной столице необходимо создать специальную комиссию, которая займется расследованием фактов дискредитации и саботажа выборов.