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Милонов требует расследовать вмешательство в предвыборную кампанию в Петербурге

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Милонов требует расследовать вмешательство в предвыборную кампанию в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 сентября. Депутат Госдумы Виталий Милонов готовит обращение в правоохранительные органы с требованием провести расследование вмешательства в предвыборную кампанию в Санкт-Петербурге, сообщили Федеральному агентству новостей.

«На протяжении кампании по выборам муниципальных депутатов и губернатора нашего города мы сталкиваемся с попытками манипуляции третьих сил. Анонимные, но известные силы пытаются сорвать мирный ход избирательного процесса», — заявил парламентарий.

Милонов считает, что расследование необходимо провести после единого дня голосования, который состоится 8 сентября, вне зависимости от результатов выборов. По его мнению, по итогам голосования в Северной столице необходимо создать специальную комиссию, которая займется расследованием фактов дискредитации и саботажа выборов. 

«Мы четко видим, что враждебные городу и стране силы кинули все свои ресурсы на очернение основных кандидатов и всего процесса в целом. В их черной схеме задействованы отдельные СМИ, анонимные каналы и целая армия блогеров. Очевидно, что раскачивание ситуации на руку противникам России», — уверен Виталий Милонов.

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